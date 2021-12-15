В морге Энергодара перепутали покойников — и вернули родственникам тело «чужого» человека

В Энергодаре случилось весьма необычное ЧП — в местном морге перепутали покойников и «выдали» сыну скончавшегося мужчины тело совсем другого человека.

Как пишут местные СМИ, данная вопиющая история началась со смены начальства.

«Началось с того, что энергодарский морг стал подчиняться не Запорожью, как ранее, а Днепрорудному. Новый начальник, приехав в наш город, начал устанавливать свои порядки, раздавать указания, решать кадровые вопросы, увольняя людей», — сообщает сайт «Энергодар news».

О профессионализме новых (или даже старых) сотрудников Z-City ничего не известно — однако кто-то из них выдал одной из семей энергодарцев тело чужого человека. Это выяснилось уже после начала панихиды.

Уже после начала прощания сын заметил, что в гробу лежит не его отец. Никто из присутствовавших сначала не мог в это поверить, но, присмотревшись, поняли, что действительно хоронят чужого мужчину.

Похороны, естественно, приостановили, семья обратилась к руководителю «скорбного учреждения», однако не тут-то было — начальство принялось убеждать граждан, что в гробу лежит их родственник — просто после заболевания ковидом и пребывания в реанимации он существенно изменился. Однако усопший коронавирусом не болел — он скончался от другого заболевания.

Родным пытались доказать, что это их муж и отец, просто он после ковида и реанимации изменился до неузнаваемости. Однако мужчина умер не от коронавируса, а от другой болезни. И все это время его тело продолжало находиться в морге.

Препирательства длились два часа — после чего тела наконец-то «поменяли». И скорбные мероприятия продолжились.

А что, если бы убитые горем родственники не заметили ошибки? Кто бы хоронил близкого им человека? И что ответили бы в морге родным того мужчины, которого чуть было не похоронили чужие люди?

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