Загрузка..
Вы здесь:  Главная  >  Новости  >  Текущая статья

В Бердянске мужчина пытался свести счеты с жизнью

Автор:   /  14.12.2021

f752132fb8dd44fd2ca8665057aff71c

13 декабря, в одном из домов на улице Европейской (Бердянск) мужчина совершил попытку суицида. 

Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медпомощи.

Мужчина ударил себя ножом в живот. К счастью, бригада скорой успела вовремя — пострадавшего госпитализировали.

Как пишут в полиции, гражданин ни к кому претензий не имеет.

Обстоятельства суицида выясняются.

Новости по теме

Запорожские туристы возвращаются из «турецкого плена» — месяц их не выпускали из-за самоубийства руководителя группы

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ЧИТАТЬ ЕЩЕ...

    thief-1

    В Запорожье пенсионера «развели» на 65 тысяч гривен

    Читать дальше →