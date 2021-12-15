В Бердянске мужчина пытался свести счеты с жизнью

13 декабря, в одном из домов на улице Европейской (Бердянск) мужчина совершил попытку суицида.

Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медпомощи.

Мужчина ударил себя ножом в живот. К счастью, бригада скорой успела вовремя — пострадавшего госпитализировали.

Как пишут в полиции, гражданин ни к кому претензий не имеет.

Обстоятельства суицида выясняются.

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