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Covid-19 в Запорожской области: 205 748 заболевших, 1595 за сутки, 15 умерли

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На утро 16 февраля диагноз «коронавирус» поставлен 205 748 заболевшим (1595 за сутки, 663 — в Запорожье). 181 355 выздоровели (536 за сутки), 5752 умерли (15 за сутки, восьмеро — в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

За все время пандемии инфицированы 15 583 ребенка и 6949 медиков. Вакцинированы 619 096 человек (2460 за сутки).

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В Украине на 16 февраля — 4 603 930 заболевших (31 513 за сутки). 103 565 скончались (310 за сутки), 3 839 314 — выздоровели (27 684 за сутки). Вакцинированы 15 613 183 человека.

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