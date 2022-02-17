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В Запорожье и области выделили 33 миллиона на тероборону

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Trenuvannya-rezervistiv-terytorialnoyi-oborony-Zaporizkoyi-oblasti

15 февраля состоялись внеочередные сессии Запорожского областного и горсоветов. Главный вопрос — выделения средств на территориальную оборону города и области.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщает: депутаты «создали» Программу развития территориальной обороны области. На эти цели из бюджета были выделены 30 млн грн.

Депутаты Запорожского горсовета в этот же день также провели внеочередную сессию Всего на подразделения территориальной обороны области из бюджета выделили три миллиона гривен. Из этих денег 2,5 миллиона будут потрачены на ремонт двух штабов, остальное — на учения и топливо.

Напоминаем: всего подразделения теробороны области укомплектованы на 75%.

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