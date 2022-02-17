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В Запорожье благодаря соцсетям оштрафовали водителя автобуса (видео)

Автор:   /  16.02.2022

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14 февраля в соцсетях появилось видео, на котором водитель пассажирского автобуса грубо нарушил ПДД. 15 февраля водителя оштрафовали. 

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Патрульная полиция Запорожской области.

Мониторя соцсети, полицейские наткнулись на видео (смотрите ниже), «разъяснили» личность водителя и выписали на него административный протокол.

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Теперь нарушителю придется заплатить 510 гривен штрафа.

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