В Запорожье благодаря соцсетям оштрафовали водителя автобуса (видео)

14 февраля в соцсетях появилось видео, на котором водитель пассажирского автобуса грубо нарушил ПДД. 15 февраля водителя оштрафовали.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Патрульная полиция Запорожской области.

Мониторя соцсети, полицейские наткнулись на видео (смотрите ниже), «разъяснили» личность водителя и выписали на него административный протокол.

Теперь нарушителю придется заплатить 510 гривен штрафа.

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