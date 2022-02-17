В Запорожье благодаря соцсетям оштрафовали водителя автобуса (видео)

14 февраля в соцсетях появилось видео, на котором водитель пассажирского автобуса грубо нарушил ПДД. 15 февраля водителя оштрафовали.
Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Патрульная полиция Запорожской области.
Мониторя соцсети, полицейские наткнулись на видео (смотрите ниже), «разъяснили» личность водителя и выписали на него административный протокол.
Теперь нарушителю придется заплатить 510 гривен штрафа.
Новости по теме
В Запорожье хотели вернуть «подследственное» авто, предложив полицейскому 1200 долларов