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В Запорожье «минировали» больницу — звонивший задержан

Автор:   /  16.02.2022

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13 февраля неизвестный позвонил на номер 102 и сообщил о минировании запорожской «Городской больницы экстренной и скорой помощи», в народе известной как «Горбольница №5».

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

Больницу проверили специалисты — ничего взрывоопасного не нашли.

Личность «подрывника» установили — им оказался 30-летний местный житель. Его уже задержали и скоро изберут для него меру пресечения.

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