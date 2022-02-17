В Запорожье «минировали» больницу — звонивший задержан

13 февраля неизвестный позвонил на номер 102 и сообщил о минировании запорожской «Городской больницы экстренной и скорой помощи», в народе известной как «Горбольница №5».

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

Больницу проверили специалисты — ничего взрывоопасного не нашли.

Личность «подрывника» установили — им оказался 30-летний местный житель. Его уже задержали и скоро изберут для него меру пресечения.

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