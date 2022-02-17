В Запорожье горел дом — погибли мужчина и семилетний мальчик (фото)

15 февраля, около шести часов вечера в дачном кооперативе «Запорожсталь-1» (Вознесеновский район) загорелся жилой дом.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.
К моменту прибытия спасателей огонь охватил весь дом, что привело к обрушению крыши.
В доме бойцы ГСЧС обнаружили тела семилетнего мальчика и 29-летнего владельца жилья. Выяснилось, что мама ребенка вышла в магазин — а когда вернулась, дом уже пылал.
Четыре пожарных расчета справились с огнем за несколько десятков минут.
Причины смертельного пожара выясняются.
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