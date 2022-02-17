Загрузка..
Вы здесь:  Главная  >  Рубрики  >  Главное за сутки  >  Текущая статья

В Запорожье горел дом — погибли мужчина и семилетний мальчик (фото)

Автор:   /  16.02.2022

photo_2022-02-16_08-20-18_result-1024x768

15 февраля, около шести часов вечера в дачном кооперативе «Запорожсталь-1» (Вознесеновский район) загорелся жилой дом. 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

К моменту прибытия спасателей огонь охватил весь дом, что привело к обрушению крыши.

В доме бойцы ГСЧС обнаружили тела семилетнего мальчика и 29-летнего владельца жилья. Выяснилось, что мама ребенка вышла в магазин — а когда вернулась, дом уже пылал.

Четыре пожарных расчета справились с огнем за несколько десятков минут.

Причины смертельного пожара выясняются.

 

Новости по теме

В Васильевском районе пожары унесли жизни двоих (фото)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ЧИТАТЬ ЕЩЕ...

    Знімок-екрана-2021-07-01-170429-1-2-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 (1)

    Covid-19 в Запорожской области: 205 748 заболевших, 1595 за сутки, 15 умерли

    Читать дальше →