В Энергодаре проводят операцию по спасению восьми рыбаков (фото, обновляется)

16 февраля, около восьми часов утра на прогулочном канале Энергодара случилось ЧП — помощь потребовалась восьми рыбакам.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

«Незважаючи на попередження рятувальників та прогнози гідрометцентру група людей вийшла на кригу, товщина якої становить 3 см», — пишут спасатели.

К месту ЧП прибыли спасатели и полицейские = они пытались уговорить людей покинуть тонкий людей.

Также задействовали катер на воздушной подушке Марс-700.

Подробности спасатели обещают позже. Следите за обновлениями!

ОБНОВЛЕНО:

Спустя некоторое время рыбаков уговорили покинуть тонкий лед. А после катером на воздушной подушке поломали лед вдоль берега, чтобы обезопасить других любителей «экстремальной» рыбалки.

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