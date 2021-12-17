Covid-19 в Запорожской области: 178 610 заболевших, 520 за сутки, 20 умерли

На утро 16 декабря диагноз «коронавирус» поставлен 178 610 заболевшим (521 за сутки, 190 в Запорожье). 163 895 выздоровели (1750 за сутки), 4977 умерли (20 за сутки, 14 в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

Инфицированы 11 365 детей и 6292 медика. Вакцинированы 564 611 человек (6052— за последние сутки).

В Украине на 16 декабря — 3 588 147 заболевших (9590 за сутки). 92 313 скончались (355 за сутки), 3 284 815 — выздоровели (25 499 за сутки). Вакцинированы 14 269 055 человек.