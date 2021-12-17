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В Запорожье мужчина упал в колодец — перелом позвоночника (фото)

Автор:   /  16.12.2021

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15 декабря, на улице Фортечной 60-летний мужчина упал в канализационный колодец глубиной пять метров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Спасатели обвязали пострадавшего веревкой и вытащили наверх.

Мужчину госпитализировали. Известно, что у него сломан позвоночник.

Травмованого чоловіка шпиталізували до 5-ї міської лікарні. В нього перелам хребта», – цитирует замдиректора по хирургической помощи Олега Великого сайт «Суспільне».

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