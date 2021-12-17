Двое запорожцев — в топ-100 самых влиятельных людей Украины (фото)

В топ-100 самых влиятельных украинцев оказались двое запорожцев — министр цифровой трансформации Михаил Федоров и экс-заместительница главы Запорожской ОГА Марина Кудерчук.

О ста самых влиятельных, по их мнению украинцах поведал читателям журнал «Фокус».

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров расположился на 33 месте. Его и хвалят, и ругают одновременно — в частности, за приложение «Дія».

Когда весь мир охватила масштабная вакцинационная кампания, многие страны, и Украина в том числе, скорректировали ранее утвержденные стандарты карантинных ограничений таким образом, чтобы мотивировать жителей прививаться. Возникла ситуация, когда свобода передвижения, широта возможностей социальной жизни, а для многих и допуск к работе или учебе зависят от наличия подтверждения факта вакцинации. В срочном порядке потребовались соответствующие электронные сертификаты. Надо отдать должное Минцифры во главе с Михаилом Федоровым, этот проект они реализовали очень быстро. Но, как часто бывает, спешка оказалась не на пользу качеству конечного продукта. Система электронного администрирования вакцинации заработала, украинцы получили возможность загружать сертификаты на смартфоны, но вскоре обнаружилось множество ошибок. Пользователи жаловались на то, что сертификаты не отображаются, что приложение «Дія», в котором их загружали, часто зависало. В принципе, это характерная черта проектов Минцифры: они впечатляют масштабностью замысла и скоростью реализации, но вызывают много жалоб после запуска.

А Марина Кудерчук, которая в рейтинге занимает предпоследнее, 99-место, сейчас возглавляет Государственное агентство по вопросам кино.

В феврале 2022-го будет два года, как Марина Кудерчук возглавляет Гос­кино, придя сюда из налоговой Запорожской области. В ноябре ­Госкино отделили от ­Минкульта и прикрепили к Кабмину. Премьер Денис Шмыгаль объяснил это тем, что ведомству «нужно придать весомый статус и возможность самостоятельно формировать политику». Это решение министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал причиной, по которой 11 нояб­ря он написал заявление об отставке. Однако 29 ноября глава фракции СН в парламенте Давид Арахамия сообщил, что никакого заявления от Ткаченко на этот счет в ВР не поступало, — дескать, то было эмоциональное заявление.

Марина Кудерчук работала в налоговой и экоинспекции с 2003 по 2017 год. После около десяти месяцев руководила запорожским кинотеатром имени Довженко, потом — заместителем главы Запорожской ОГА. Впрочем, на последней должности госпожа Кудерчук проработала менее двух месяцев.

Чиновнице удалось получить должность главы Госкино, даже не имея специального образования. Напомним: Наивысший балл по результатам первого этапа конкурса набрал киевский предприниматель, владелец кинотеатров «Бумер» и «Магнат» Сергей Зленко. Однако Кабмин остановил свой выбор на Марине Кудерчук.

Первая десятка самых влиятельных людей Украины выглядит так: