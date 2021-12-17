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В Запорожье мама школьницы не сдала деньги — попросили ребенка не приводить (фото)

Автор:   /  16.12.2021

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В Запорожье маме одной из школьниц настоятельно советуют не приводить дочку в школу 20 и 24 декабря, потому что в эти дни детям будут дарить подарки ко Дню святого Николая и к Новому году. 

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает ОО «Хочу вчитись».

Маме маленькой Евы, ученицы первого класса школы №103 (улица Новокузнецкая, Коммунарский район — авт.) представитель «родительского комитета» Яна предложила не приводить ребенка в школу 20 и 24 декабря, потому что у них «долги» в фонд класса. А значит подарок им не положен.

После этого женщину начали «прессовать» дополнительными угрозами.

Мама Евы обратилась к заместителю директора школы с этой проблемой, на что ей сказали, что она не так всё поняла. После чего стало ещё хуже — ведь включился… шантаж туалетной бумагой, мылом и т.д. Ведь если не сдашь на это деньги в фонд класса, то пусть страдает твой ребенок, вытирается рукой и так ходит. Всё это происходило в родительском чате. Комунарский ТВО по прежнему не считает нужным закупать туалетную бумагу и мыло согласно обязательному санрегламенту».

Мама попросила отчета — куда тратятся деньги? Однако родительский комитет его не предоставил — хотя с учетом прогресса сделать это проще некуда — — настаивая на личной встрече.

Новость дошла до телеканала 1+1 — там связались с руководство школы, однако те согласили отвечать только на официальный запрос. Запрос журналисты отправили — и с нетерпением ждут такого же официального ответа.

Со слов мамы, на 1 сентября собирали по 400 грн, далее каждый месяц — поборы по 100 грн.

Z-City будет держать вас в курсе. Потому что тема — очень наболевшая. И, как это положено острым темам, разделила людей на два лагеря: одни считают взносы необходимым злом, другие предлагают вместо платить взносы бороться с коррупцией. Потому что государство выделяет деньги даже на мыло и туалетную бумагу. А куда эти деньги деваются — непонятно.

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