В Запорожье мама школьницы не сдала деньги — попросили ребенка не приводить (фото)

В Запорожье маме одной из школьниц настоятельно советуют не приводить дочку в школу 20 и 24 декабря, потому что в эти дни детям будут дарить подарки ко Дню святого Николая и к Новому году.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает ОО «Хочу вчитись».

Маме маленькой Евы, ученицы первого класса школы №103 (улица Новокузнецкая, Коммунарский район — авт.) представитель «родительского комитета» Яна предложила не приводить ребенка в школу 20 и 24 декабря, потому что у них «долги» в фонд класса. А значит подарок им не положен.

После этого женщину начали «прессовать» дополнительными угрозами.

Мама Евы обратилась к заместителю директора школы с этой проблемой, на что ей сказали, что она не так всё поняла. После чего стало ещё хуже — ведь включился… шантаж туалетной бумагой, мылом и т.д. Ведь если не сдашь на это деньги в фонд класса, то пусть страдает твой ребенок, вытирается рукой и так ходит. Всё это происходило в родительском чате. Комунарский ТВО по прежнему не считает нужным закупать туалетную бумагу и мыло согласно обязательному санрегламенту».