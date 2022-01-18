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В Запорожском колледже завкафедрой домогался студенток (видео)

Автор:   /  17.01.2022

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На днях в сети появилось видео, на котором человек, похожий на заведующего кафедрой Запорожского электротехнического колледжа Виталия Гончаренко, высказывает «пожелания» эротического характера студенткам. 

Об этом факте сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области. Видео опубликовал паблик «Это Запорожье».

Студентки признаются, что они подвергаются постоянным домогательствам со стороны указанного преподавателя. Также указанного «ловеласа», по мнению объектов домогательств, покрывает начальство, а сам он уверен в своей безнаказанности.

Пресс-служба Нацполиции Запорожской области пишет: по данному факту проводится проверка. Также отмечают: ранее подобных заявлений из колледжа не поступало.

У повідомленні йдеться про викладача одного з місцевих коледжів, який нібито тривалий час сексуально домагається своїх студенток. Зі слів студентів, керівництво  учбового закладу всіляко «покриває» посадовця.

Z-City будет следить за развитием ситуации.

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