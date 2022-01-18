Заставляли глотать сигареты: под Запорожьем семеро подростков издевались над парнем (фото)

15 января в Кушугуме Запорожского района произошло подростковое ЧП — семеро парней и девушек возрастом от 12 до 15 лет несколько часов натурально пытали 14-летнего ученика местной школы «Интеллект».

Об этом сообщают в соцсетях. Также проверку данного вопиющего случая проводит Нацполиция Запорожской области.

Как сообщают пользователи в соцсетях, 14-летнего Егора заманили в один из частных домов Кушугума.

«Об нього гасили цигарки, його роздягли та витягли у двір на мороз, обливали холодною водою. Усе це садисти знімали на телефони», — пишет пользователь Родион Капуста.

Благо, мама Егора вовремя хватилась пропажи — и пытался звонить своему сыну на мобильный, однако телефон у подростка его мучители отобрали.

«У него отобрали телефон. Он не пришёл домой и я начала звонить ему, но его телефон был отключён. Потом я нашла его старый телефон и начала обзванивать всех, кто есть в записной книге. Мне сказали, что видели его со Славиком. Нашла маму этого мальчика и нам сказали адрес по которому он живёт. Не знаю, что они с ним сделали бы, если бы я не приехала. Было 7 человек. И мальчики и девочки. Мне его вывели. Придумали сказку, что его нашли…. На теле Егора ожоги от сигареты. Его заставлять глотать горящие сигареты. Заставляли раздеваться, на улицу выводили и холодной водой обливали. Какие-то деньги с него выбивали. Я сразу вызвала скорую и полицию. Все приехали оперативно», — пишет сайт 061.

На данный момент пострадавший находится в больнице. с сотрясением головного мозга, а также ушибами, ссадинами и ожогами.

Как пишут запорожские СМИ, причина конфликта, окончившегося пытками — девушка.

«15 января около 15:20, по адресу пгт Кушугум, улица Центральная у 14-летнего Егора произошел конфликт (на основании ревности к девушке — данные устанавливаются) с его бывшими одноклассниками: 15-летними подростками С. и В. 14-летним М. и 13-летним В. Так, именно эти четверо открыто участвовали в издевательствах и тушили окурки о тело Егора», — сообщает сайт «Забор».

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области, личности всех подозреваемых в избиении установлены. — по официальным данным, мучителей было шестеро, а не семеро. Уголовное дело возбуждено по статье «Пытки».

Шукати дитину рідні почали самостійно, бо мобільний був вимкнений, а його вже кілька годин не було вдома. Тільки близько 18 години матір дізналась адресу будинку, де її сина бачили того дня. Особи всіх шести порушників наразі встановлені. Правоохоронці доставили їх до відділу поліції, де опитали в присутності батьків. На місце були викликані інспектори ювенальної превенції, психологи, представники служби у справах дітей.

Чуть позже, в связи с «раскрытием» новых обстоятельств к уголовному делу добавили еще две статьи: «Разбой» и «Сексуальное насилие». В связи с этим двое участников инцидента задержаны. Обоим парням по 15 лет.

У зв’язку з нововиявленими обставинами під час проведення досудового розслідування за ч. 2 ст. 127 КК України (Катування) відкриті ще два кримінальні провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) КК України та ч. 3 ст. 153 (Сексуальне насильство) КК України. Вирішується питання подальшої правової кваліфікації інших кримінальних дій фігурантів. Двох учасників протиправних дій затримано в порядку ст. 208 КПК України. Обидва 15-річні учні місцевого навчального закладу.

Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Подобная ситуация произошла чуть более месяца назад в Запорожье: на спортивной площадке одной из школ Шевченковского района четверо девушек-подростков избили других трех несовершеннолетних девушек. История получила большой резонанс — полиции пришлось идти на жесткие меры.