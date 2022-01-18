В Бердянске третий день «минируют» школы — время занятий сокращено

Утром 17 января все школы Бердянска получили сообщения о минировании.

Как пишут местные СМИ, поначалу появилась информация, что заминированы четыре учебных учреждения. Потом стало ясно, что письма на электронную почту получили все школы курортного города.



«По состоянию на 9:00 17 января известно, что подобное сообщение пришло во все учебные заведения города — ранее сообщалось о четырех школах. Известно также, что злоумышленник не местный и требует принести выкуп в парк Горького, которого в Бердянске нет, и положить в дупло дерева или в камеру хранения автовокзала», пишет сайт «ПроБердянск».

В связи со сложившейся ситуацией местный горотдел образования решил сократить время обучения в школах до 12:00. В учебных учреждениях работают взрывотехники.

Напомним:

Подобная ситуация повторяется в Бердянске уже в третий раз за три рабочих дня.

13 января письма с угрозами взрыва получили 16 учебных учреждений Бердянска. Автор писем представился руководителем террористической организации и требовал миллион гривен

Утром 14 января сообщения о минировании получило руководство семи школ курортного города

Отправителя писем силовики до сих пор не нашли.