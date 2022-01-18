В Акимовке нашли тело 11-мальчика — ребенок пропал еще в августе-2021

11-летнего Максима Самофалова искали с 29 августа 2021 года. На днях его тело нашли закопанным в погребе на территории одного из частных подворий Акимовской ОТГ.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Ученик пятого класса школы-интерната в селе Терпенье Мелитопольского района, проживающий в пгт Акимовка, был в розыске почти пять месяцев. Труп в погребе нашли во время «перевірки та реалізації оперативної інформації». Сейчас тело направлено в морг для выяснения причин смерти.

Сотрудники криминальной полиции установили личности двух подозреваемых — 45-летнего и 25-летнего ранее судимых мужчин. Старший отсидел девять лет за совершение тяжких преступлений. Следствие полагает, что именно эти двое в конце августа похитили ребенка, держали его в подвале на протяжении двух недель, а потом убили.

Сейчас подозреваемые объявлены в розыск.

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