В Запорожье «перехватили» посылку с психотропами стоимостью в полмиллиона гривен (фото)

14 января в Шевченковском районе Запорожья полицейские остановили 21-летнего парня, который только что получил посылку в пункте доставки одной из компаний. В посылке оказалась уйма наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Всего из коробки изъяли более тысячи таблеток психотропного вещества MDMA. По ценам черного рынка они стоят более полумиллиона гривен.

Сейчас наркотики направлены на экспертизу, подозреваемый задержан.

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