Перед визитом на Донбасс Президент Украины посетил Запорожье (фото)

16 февраля, в Запорожье побывал Владимир Зеленский. Наш город глава государства посетил «проездом» — он направлялся в Донецкую область.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

В аэропорту главу государства встретил председатель Запорожской ОГА Александр Старух. После этого Владимир Зеленский на вертолете направился в Донецкую область, где ознакомился с порядком несения службы Морской охраной Государственной пограничной службы в акватории Азовского моря.

Глава государства вышел в море на борту поисково-спасательного судна «Капитан Чусов».

«Во время перехода по акватории судно «Капитан Чусов» приблизилось к судам, которые несут боевое дежурство, – кораблю Морской охраны Государственной пограничной службы «Донбасс» и малому бронированному катеру Военно-Морских сил ВСУ «Лубны». Когда их личный состав выстроился на верхней палубе, Президент поприветствовал военнослужащих и поблагодарил их за службу», — сообщает официальный сайт президента.

В свою очередь, начальник регионального управления Морской охраны ГПСУ Олег Костур вручил Главе государства сувенир – памятный знак Морской охраны.

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