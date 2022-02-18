Covid-19 в Запорожской области: 207 168 заболевших, 1420 за сутки, 15 умерли

На утро 17 февраля диагноз «коронавирус» поставлен 207 168 заболевшим (1420 за сутки, 641 — в Запорожье). 181 727 выздоровели (372 за сутки), 5767 умерли (15 за сутки, семеро — в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

За все время пандемии инфицированы 15 780 детей и 6986 медиков. Вакцинированы 619 965 человек (3115 за сутки).

В Украине на 17 февраля — 4 637 260 заболевших (33 330 за сутки). 103 624 скончались (259 за сутки), 3 866 755 — выздоровели (27 441 за сутки). Вакцинированы 15 628 987 человек.

Читайте еще

В Запорожье слегка «по-советски» встречали «Поїзд Єднання» (фото)