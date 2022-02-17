В Энергодаре разыскивают «серийного» педофила — в обмен на интим предлагал конфеты и деньги

В Запорожской области ищут подозреваемого в развращении несовершеннолетних 54-летнего жителя Энергодара.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Как полагают полицейские, подозреваемый знакомился с девочками, и предлагал им взамен интима деньги и конфеты. Свои развратные действия педофил снимал на мобильный телефон.

16 февраля родители одной из пострадавших, 12-летней девочки, написали заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование» и «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов».

Подозреваемому в педофилии грозит до 15 лет лишения свободы.

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