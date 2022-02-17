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В Запорожье изъяли наркотиков на два миллиона гривен (фото)

Автор:   /  17.02.2022

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15 февраля в двух домах на улице Прибрежной и Айвазовского (Шевченковский район) прошли обыски. Изъяли наркотиков на внушительную сумму, а также оружие. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

У двух мужчин, 24-х и 20-ти лет изъяли зип-пакеты с психотропным веществом «Альфа-PVP» — всего 1700 грамм, более 800 грамм амфетамина и почти полкилограмма синтетического вещества «мефидрон». Это еще не все: также были найдены 76 зип-пакетов с метамфетамином, более 100 зип-пакетов с ЛСД и почти 300 грамм каннабиса элитных сортов. Были изъяти и четыре сотни таблеток MDMA. По ценам черного рынка «товар» стоит около двух миллионов гривен.

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Кроме этого, в жилье старшего из подозреваемых обнаружили реактивную противотанковую гранату с боевым зарядом и два пистолета без патронов.

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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