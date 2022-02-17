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В Запорожье слегка «по-советски» встречали «Поїзд Єднання» (фото)

Автор:   /  17.02.2022

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17 февраля в Запорожье прибыл «Поїзд Єднання». Поезд, следующий по маршруту Рахов (Закарпатская область) — Мариуполь был накануне запущен «Укрзалізницею».

Об этом сообщает официальный сайт Запорожской обладминистрации.

Во время всего-то трехминутной стоянки поезда представители власти, общественности, а также известные спортсмены успели сделать кучу всего. Первые (в лице главы Запорожской ОГА Александра Старуха и секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева) оставили на государственном флаге Украины свои подписи и слоган «Мы едины! Слава Украине!», а также коротко, но патриотично обратились к присутствующим. Вторые находились на вокзале с флажками. А третьи собрали большой пазл «Карта Украины».

После короткой официальной части поезд последовал к конечной станции маршрута — Мариуполю. Всего в рамках своего «путешествия» он посетит 12 областей, останавливаясь на 15 станциях семи регионов Украины.

 

Для справки.

Пассажирский ж/д маршрут Рахов — Мариуполь — самый длинный в Украине, его протяженность — 1806 километров. Он находится в пути почти 29 часов. Свой первый рейс поезд №5/6 сообщением Мариуполь – Рахов – Мариуполь совершил 13 декабря 2021 года.

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