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В Мелитопольском районе за сутки случились два пожара, один — смертельный (фото)

Автор:   /  17.02.2022

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16 февраля в селах Ганновка и Дружба Мелитопольского района случились два пожара. Один из них забрал жизнь пенсионера. 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Так, около 11:20 в одном из домов на улице Плентюка, что в селе Ганновка в комнате жилого дома загорелся диван. Местные жители успели потушить пожар до приезда пожарных. Увы, но 73-летнему владельцу жилья это не помогло — он скончался на месте.

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А за несколько минут до полуночи в дачном кооперативе «ЗЖРК-2», расположенном в селе Дружба, загорелся двухэтажный дом. Чтобы полностью справиться с огнем, пожарным потребовалось почти два часа. В этом случае люди не пострадали.

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Причины возгораний призвано установить расследование.

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