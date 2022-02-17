В Мелитопольском районе за сутки случились два пожара, один — смертельный (фото)

16 февраля в селах Ганновка и Дружба Мелитопольского района случились два пожара. Один из них забрал жизнь пенсионера.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Так, около 11:20 в одном из домов на улице Плентюка, что в селе Ганновка в комнате жилого дома загорелся диван. Местные жители успели потушить пожар до приезда пожарных. Увы, но 73-летнему владельцу жилья это не помогло — он скончался на месте.

А за несколько минут до полуночи в дачном кооперативе «ЗЖРК-2», расположенном в селе Дружба, загорелся двухэтажный дом. Чтобы полностью справиться с огнем, пожарным потребовалось почти два часа. В этом случае люди не пострадали.

Причины возгораний призвано установить расследование.

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