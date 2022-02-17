В Пологовском районе «оффшорное» ООО заплатит два миллиона штрафа — атмосферу загрязняли

ООО «ТАТИС», которое находится в селе Мирное (Ореховская ОТГ, Пологовский район) заплатит 1 млн 847 тыс. грн штрафа за «излишнее» загрязнение воздуха выбросами.

Об этом сообщает сайт Государственной экологической инспекции Южного округа.

На данный момент инспекторы направили в адрес предприятия претензию и ожидают добровольного возмещения причиненных государству убытков. Если добровольной уплаты не получится — в ведомстве намерены обращаться в суд, чтобы взыскать штраф принудительно.

«Основною діяльністю (ООО «ТАТИС» — авт.) є розведення свійської птиці. Також підприємство займається вирощуванням зерновних культур. Належить кіпрському Амарінго ЛТД (на 99%) та Володимирові Трояну (1%). Керівник – Артем Поротько. Амарінго ЛТД також володіє (прямо чи опосередковано) ТОВ “Куйбишевська птахофабрика” та ТОВ ”Птахофабрика “Зарічна”, — сообщает сайт «Запорожский проект расследований».

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