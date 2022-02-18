«Саня, открой двери, поговорим»: в Запорожье патрульные спасли самоубийцу (видео)

17 февраля житель девятого этажа одного из домов на улице Цитрусовой (Шевченковский район) решил покончить жизнь самоубийством. Увидев мужчину, сидящего на подоконнике балкона, очевидцы вызвали полицию.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Патрульная полиция Запорожской области.

Соседка говорила: мужчина угрожает прыгнуть с балкона. При этом он вел себя агрессивно, от общения с полицией отказался.

Опекун прибыл на место и открыл одну из двух дверей квартиры — вторая была заперта изнутри. Патрульные, понимая, что промедление смерти подобно, выбили закрытую дверь, стащили самоубийцу с подоконника и надели на мужчину наручники — уж больно сопротивлялся.

После бригада скорой помощи отвезла мужчину в спецбольницу.

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