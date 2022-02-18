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«Саня, открой двери, поговорим»: в Запорожье патрульные спасли самоубийцу (видео)

Автор:   /  17.02.2022

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17 февраля житель девятого этажа одного из домов на улице Цитрусовой (Шевченковский район) решил покончить жизнь самоубийством. Увидев мужчину, сидящего на подоконнике балкона, очевидцы вызвали полицию. 

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Патрульная полиция Запорожской области.

Соседка говорила: мужчина угрожает прыгнуть с балкона. При этом он вел себя агрессивно, от общения с полицией отказался.

Опекун прибыл на место и открыл одну из двух дверей квартиры — вторая была заперта изнутри. Патрульные, понимая, что промедление смерти подобно, выбили закрытую дверь, стащили самоубийцу с подоконника и надели на мужчину наручники — уж больно сопротивлялся.

После бригада скорой помощи отвезла мужчину в спецбольницу.

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