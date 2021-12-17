Кран «Захарий» завершил свою «миссию» на запорожских мостах (фото)

17 декабря плавучий кран LK-800, больше известный под именем «Захарий», доставил последнюю секцию низовой части вантового моста к строящейся Автомагистрали через реку Днепр.
Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Служба автодорог в Запорожской области.
Це була остання робота LK-800 на запорізьких мостах
Кроме той, что привез «Захарий», нужно установить еще одну секцию. Но ее будут монтировать с берега.
На низовій частині вантового мосту на даний час залишається невстановленою лише одна секція (з боку острова Хортиця), проте вона буде монтуватись з берега. Демонтаж тимчасових опор також буде відбуватись без залучення плавкрану LK-800 (“Захарій”).
Днем ранее, 16 декабря, специалисты проверили на прочность подъезды к вантовому мосту.
Открыть мостовые переходы для движения обещают до конца года.
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