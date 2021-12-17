В Бердянске насмерть сбили пешехода — не там на дорогу выбежал (фото)

16 декабря, около 16:10 в Бердянске, на проспекте Восточном, рядом с ТЦ «Экватор» кроссовер Nissan X-Trail сбил 49-летнюю женщину-пешехода.

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

От полученных травм пешеход скончалась в карете скорой помощи.

Оказалось, что женщина переходила дорогу в неположенном месте — 65-летний водитель «Ниссана» не успел ничего предпринять. просто не успел среагировать.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело, полиция просит свидетелей аварии: обращайтесь по телефонам (066) 183-16-33 или 102.

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