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В Бердянске чуть не зарезали человека

Автор:   /  17.12.2021

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15 декабря в полицию Бердянска позвонила женщина и сообщила, что ее сына ударили ножом. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Выяснилось, что 36-летний пострадавший распивал алкоголь со своим 59-летним знакомым. Между ними возникла ссора, в процессе которой старший и ударил ножом младшего.

36-летнего мужчину с ножевым ранением госпитализировали, а полицейские задержали подозреваемого.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

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