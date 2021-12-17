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В Запорожье обнесли «пистолетный магазин» (фото)

Автор:   /  17.12.2021

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17 декабря, около 2:00 на улице Василия Сергиенко, что в Хортицком районе двое граждан, «выломав» двери ломом, обокрали один из магазинов.

Об этом на своей странице в соцсетях пишет Патрульная полиция Запорожской области.

Полицейские оперативно приехали «по адресу» — за торговой точкой они увидели мужчину. Тот хотел убежать, но его задержали. Второго «нашли» возле центрального входа в магазин.

У подозреваемых нашли и изъяли пистолеты. А неподалеку были найдены два лома, оружие и два пакета с ворованным добром.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.

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