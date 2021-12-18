Covid-19 в Запорожской области: 179 170 заболевших, 560 за сутки, 20 умерли

На утро 17 декабря диагноз «коронавирус» поставлен 179 170 заболевшим (560 за сутки, 237 в Запорожье). 165 845 выздоровели (1950 за сутки), 4997 умерли (20 за сутки, девятеро — в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

Инфицированы 11 400 детей и 6296 медиков. Вакцинированы 566 320 человек (5773— за последние сутки).

В Украине на 17 декабря — 3 597 046 заболевших (8899 за сутки). 92 641 скончались (328 за сутки), 3 306 465 — выздоровели (21 650 за сутки). Вакцинированы 14 312 994 человек.