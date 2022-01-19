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Минирование школ в Бердянске: учеников отправили на «дистанционку»

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Вечером 17 января в Бердянске в очередной раз сообщили о минировании школ — второй раз за день и четвертый за три рабочих дня. 

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил секретарь Бердянского городского совета Александр Свидло.

На этот раз неизвестный «заминировал» 11 школ. Его требования остаются неизменными — 650 тысяч гривен выкупа.

«Чтобы не срывать учебный процесс, а также не ставить под угрозу безопасность детей, принято решение с завтрашнего дня (с 18 января — авт.) до конца недели (23 января — ред.) всем школам города перейти на дистанционное обучение», — пишет Александр Свидло.

Кроме этого, секретарь Бердянского горсовета обратился к силовикам с просьбой навести порядок и посоветовать местным властям, как себя вести.

Обращаюсь к спецслужбам нашего города и нашей области: наведите в конце-концов порядок! До конца недели Бердянск будет ждать прямых рекомендаций от силовых структур как себя вести и что делать.

Данные «подрывные» работы в курортном городе (и не только в нем) уже порядочно достали не только чиновников, но и простых граждан.

Эти сообщения о постоянных псевдо-минированиях, честно говоря, достали уже всех. Подобная ситуация сложилась сразу в нескольких городах Украины. И, к сожалению, дистанционка — это на сегодня единственное, что могут предпринять городские власти.

История вопроса

  • 13 января письма с угрозами взрыва получили 16 учебных учреждений Бердянска. Автор писем представился руководителем террористической организации и требовал миллион гривен
  • Утром 14 января сообщения о минировании получило руководство семи школ курортного города
  • утром 17 января неизвестный сообщил о минировании сразу всех школ Бердянска. «Шутника» так и не нашли — даже не выяснили, откуда
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