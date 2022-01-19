«Улучили момент — и записали»: в Запорожье преподаватель колледжа отрицает, что домогался студенток

Заведующий кафедрой дизайна Запорожского электротехнического колледжа Виталий Гончаренко, которого сняли на видео во время непринужденной нетрезвой беседы со студентками о сексе, отрицает, что домогался девушек. И фактически обвиняет самих студенток в «нечистоплотности».

Как сообщают местные СМИ, сам «подозреваемый» своей вины не признает. Более того, говорит, что был пьян и не понимал, о чем говорит, а девушки в нужный момент «зафиксировали» отрывок беседы на видеокамеру мобильного. Дело было, как сказал сам герой заметки, 22 декабря.



«Я там був сильно п’яний, не розумів, про що говорив, а дівчата в потрібний момент записали», — цитирует преподавателя сайт «Суспільне.Запоріжжя».

Господин Гончаренко назвал «поклепом» обвинения в домогательствах и сообщил, что из электротехнического колледжа его уволили.

В свою очередь, в приемной Запорожского электротехнического колледжа воздержались от комментариев до окончания проверки инцидента полицией.

История вопроса

15 января в сети появилось видео, на котором человек, похожий на заведующего кафедрой Запорожского электротехнического колледжа Виталия Гончаренко, высказывает «пожелания» эротического характера студенткам. Студентки признаются, что они подвергаются постоянным домогательствам со стороны указанного преподавателя. Также указанного «ловеласа», по мнению объектов домогательств, покрывает начальство, а сам он уверен в своей безнаказанности. В полиции отреагировали: говорят, что проводят проверку данного секс-скандала.