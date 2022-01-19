Убийство 11-летнего мальчика: в Запорожье задержаны подозреваемые (фото, видео)

Сотрудники Управления уголовного розыска при силовой поддержке спецподразделения «КОРД» в одной из квартир областного центра задержали 45-летнего и 25-летнего подозреваемых в убийстве 11-летнего Максима Самофалова.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Известно, что оба подозреваемых в убийстве ранее были судимы, а старший отсидел девять лет за тяжкие преступления.

Сейчас задержанным объявили о подозрении. Также решается вопрос об их содержании под стражей.

Подозреваемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы — или пожизненное заключение.

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