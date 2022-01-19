В Мелитопольском районе — смертельное ДТП, погибла супружеская пара (фото)

18 января, около половины девятого утра на 487 километре автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск друг в друга врезались легковушки ЗАЗ-TF698P и SKODA.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.
От удара автомобили сильно деформировало. В аварии погибли 53-летний водитель ЗАЗа и его 45-летняя жена, также находившаяся в салоне.
Согласно предварительным данным, водитель ЗАЗа, двигаясь в сторону пгт Приазовское, не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную, где и столкнулся со «Шкодой».
Возбуждено уголовное дело. Полиция обращается к очевидцам ДТП: звоните по номерам телефонов (098) 987-94-44 или 102.
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