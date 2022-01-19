Загрузка..
Вы здесь:  Главная  >  Новости  >  Текущая статья

В Мелитопольском районе — смертельное ДТП, погибла супружеская пара (фото)

Автор:   /  18.01.2022

DTP

18 января, около половины девятого утра на 487 километре автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск друг в друга врезались легковушки ЗАЗ-TF698P и SKODA.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

От удара автомобили сильно деформировало. В аварии погибли 53-летний водитель ЗАЗа и его 45-летняя жена, также находившаяся в салоне.

Согласно предварительным данным, водитель ЗАЗа, двигаясь в сторону пгт Приазовское, не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную, где и столкнулся со «Шкодой».

Возбуждено уголовное дело. Полиция обращается к очевидцам ДТП: звоните по номерам телефонов (098) 987-94-44 или 102.

Новости по теме

В Бердянске иномарка насмерть сбила пешехода (фото)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ЧИТАТЬ ЕЩЕ...

    Знімок-екрана-2021-07-01-170429-1-2-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 (1)

    Covid-19 в Запорожской области: 184 064 заболевших, 187 за сутки, пятеро умерли

    Читать дальше →