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Мама оставила на знакомого: в Запорожье умерла четырехмесячная малышка (фото)

Автор:   /  18.01.2022

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17 января, около пяти часов вечера полиции пришло сообщение от врачей о смерти четырехмесячной девочки — она скончалась во время проведения реанимационных мероприятий. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Бригаду скорой помощи вызвал знакомый матери младенца — она оставила ребенка на мужчину, а сама ушла в неизвестном направлении.

В указанную квартиру (улица Патриотическая, Вознесеновский район) прибыла оперативно-следственная группа. Они увидели страшнейшую антисанитарию, в которой довелось жить ребенку. Также младенец имел признаки ненадлежащего питания. В отношении ребенка не придерживались даже элементарных гигиенических норм.

Сейчас полиция занята поиском 29-летней матери девочки — известно, что в 2021 году женщина привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Горе-матери грозит от двух до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

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