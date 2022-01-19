Мама оставила на знакомого: в Запорожье умерла четырехмесячная малышка (фото)

17 января, около пяти часов вечера полиции пришло сообщение от врачей о смерти четырехмесячной девочки — она скончалась во время проведения реанимационных мероприятий.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.
Бригаду скорой помощи вызвал знакомый матери младенца — она оставила ребенка на мужчину, а сама ушла в неизвестном направлении.
В указанную квартиру (улица Патриотическая, Вознесеновский район) прибыла оперативно-следственная группа. Они увидели страшнейшую антисанитарию, в которой довелось жить ребенку. Также младенец имел признаки ненадлежащего питания. В отношении ребенка не придерживались даже элементарных гигиенических норм.
Сейчас полиция занята поиском 29-летней матери девочки — известно, что в 2021 году женщина привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.
Возбуждено уголовное дело. Горе-матери грозит от двух до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.
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