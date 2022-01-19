В Запорожье горела многоэтажка — эвакуировали пятерых (фото)

17 января, около семи часов вечера загорелась одна из квартир многоэтажки на улице Олимпийской (Коммунарский район).

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

В комнате на пятом этаже горели мебель и домашние вещи — на общей площади пять квадратных метров. Из эпицентра возгорания спасатели вывели пятерых.

Полностью совладать с огнем бойцы ГСЧС смогли через полчаса. Пострадавших вследствие пожара нет.

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