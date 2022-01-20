В Запорожье горела квартира — погибли двое (фото, видео)

18 января, около половины седьмого вечера загорелась одна из квартир многоэтажки на улице Николая Корищенко (Шевченковский район).

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

В комнате на площади 10 кв. м горели домашние вещи. В квартире спасатели обнаружили тела двух людей. Сейчас их личности устанавливает полиция.

С огнем бойцы ГСЧС совладали за полчаса. Вероятная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

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