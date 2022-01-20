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Издевательства над подростком в Кушугуме: двух фигурантов дела отправили в СИЗО (видео)

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Двух 15-летних подростков, причастных к издевательствам над 14-летним парнем, отправили в СИЗО. Остальные четверо подозреваемых остаются на свободе. 

Об этом сообщают в Запорожском районном суде.

Подростки отправились под арест на 60 суток по подозрению в издевательствах, сексуальном насилии и разбое. Заседание суда было закрытым — учитывая резонанс, который вызвала новость об издевательствах.

Тем временем СМИ пишут: один из тех, кто сейчас ждет решения в изоляторе, уже два года проживает в частном доме один — родители перебрались в Запорожье. Жители Кушугума говорят: в этом доме постоянно проходили шумные «народные гуляния», подростки при этом вели себя неадекватно. Говорят, что «арестант», которого называют Славиком, даже приходил в школ с ножом и пугал им школьников.

Что касается второго подозреваемого, то его мама даже не собирается искать ему адвоката: мол, денег нет. Также женщина, похоже, не особо переживает по поводу случившегося.

Учитывая произошедшее, в Кушугуме Запорожского района даже подумывают над введением комендантского часа для несовершеннолетних.

Подробнее — в сюжете 1+1.

История вопроса

15 января в Кушугуме произошло подростковое ЧП — семеро парней и девушек возрастом от 12 до 15 лет несколько часов натурально пытали 14-летнего девятиклассника местной школы «Интеллект» Егора. 14-летнего Егора заманили в один из частных домов. Благо, мама Егора вовремя хватилась пропажи — и пытался звонить своему сыну на мобильный, однако телефон у подростка его мучители отобрали. «На теле Егора ожоги от сигареты. Его заставлять глотать горящие сигареты. Заставляли раздеваться, на улицу выводили и холодной водой обливали. Какие-то деньги с него выбивали», — говорила женщина. Причина конфликта, закончившегося пытками — девушка. Уголовное дело возбуждено по статье «Пытки». Чуть позже, в связи с «раскрытием» новых обстоятельств к уголовному делу добавили еще две статьи: «Разбой» и «Сексуальное насилие». В связи с этим двое участников инцидента были задержаны. Обоим — по 15 лет.

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