Минирования школ в Бердянске: здания каждый день будет проверять полиция

Школьники Бердянска вернутся к очному обучению в понедельник, 24 января. А пока чиновники и полиция разрабатывают план действий.
Об этом на своей странице в соцсетях сообщил и.о. мэра Бердянска, секретарь Бердянского горсовета Александр Свидло.
Встретились с руководителями полиции и Службы безопасности Украины, чтобы ответить на главный вопрос родителей: что делать с фейковыми сообщениями о минировании школ, как обеспечить безопасность наших детей и возобновить нормальный учебный процесс.
Александр Свидло пишет: фейковые сообщения о минировании захлестнули Украину — их приходит по две-три сотни каждый день
Но, если есть хоть малейшая угроза, игнорировать её мы не имеем права. Потому мы усиливаем меры безопасности в Бердянске и в этом вопросе просим поддержки городской и областной полиции, руководства ГСЧС.
Во время обсуждения сложившейся проблемы решили возобновить очное обучение с 24 января.
С понедельника, 24 января, учебный процесс в очном режиме возобновится. Каждое утро перед началом уроков все школы будут проверять сотрудники полиции на предмет выявления подозрительных предметов. Если поступит очередное письмо о фейковом минировании, по рекомендации полиции, эвакуация проводиться не будет. Параллельно с учебным процессом здание будут проверять взрывотехники.
Кроме этого, Александр Свидло пишет о договоренности с главой полиции Запорожской области Николаем Лушпиенко. Она касается «командировки» в Бердянске нескольких бригад взрывотехников. До этого специалистов приходилось ждать по несколько часов, пока они прибудут из Мелитополя.
В ближайшей перспективе отдел образования проработает вопрос оборудования входов в школы рамками-металлоискателями.
Секретарь Бердянского горсовета просит учителей и родителей «не поддаваться панике и не подыгрывать подлецам», пытающимся создать социальное напряжение.
История вопроса
- 13 января письма с угрозами взрыва получили 16 учебных учреждений Бердянска. Автор писем представился руководителем террористической организации и требовал миллион гривен
- утром 14 января сообщения о минировании получило руководство семи школ курортного города
- утром 17 января неизвестный сообщил о минировании сразу всех школ Бердянска. «Шутника» так и не нашли. Кстати, он требовал уже 650 тысяч гривен — среди прочего, он предлагал принести деньги к названной «локации» местного парка имени Горького. Однако такого парка в Бердянске нет
- вечером 17 января в Бердянске опять сообщили о минировании школ — второй раз за день и четвертый за три рабочих дня. На этот раз собрались «взорвать» 11 учебных учреждений