Минирования школ в Бердянске: здания каждый день будет проверять полиция

Школьники Бердянска вернутся к очному обучению в понедельник, 24 января. А пока чиновники и полиция разрабатывают план действий.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил и.о. мэра Бердянска, секретарь Бердянского горсовета Александр Свидло.

Встретились с руководителями полиции и Службы безопасности Украины, чтобы ответить на главный вопрос родителей: что делать с фейковыми сообщениями о минировании школ, как обеспечить безопасность наших детей и возобновить нормальный учебный процесс.

Александр Свидло пишет: фейковые сообщения о минировании захлестнули Украину — их приходит по две-три сотни каждый день

Но, если есть хоть малейшая угроза, игнорировать её мы не имеем права. Потому мы усиливаем меры безопасности в Бердянске и в этом вопросе просим поддержки городской и областной полиции, руководства ГСЧС.

Во время обсуждения сложившейся проблемы решили возобновить очное обучение с 24 января.

С понедельника, 24 января, учебный процесс в очном режиме возобновится. Каждое утро перед началом уроков все школы будут проверять сотрудники полиции на предмет выявления подозрительных предметов. Если поступит очередное письмо о фейковом минировании, по рекомендации полиции, эвакуация проводиться не будет. Параллельно с учебным процессом здание будут проверять взрывотехники.

Кроме этого, Александр Свидло пишет о договоренности с главой полиции Запорожской области Николаем Лушпиенко. Она касается «командировки» в Бердянске нескольких бригад взрывотехников. До этого специалистов приходилось ждать по несколько часов, пока они прибудут из Мелитополя.

В ближайшей перспективе отдел образования проработает вопрос оборудования входов в школы рамками-металлоискателями.

Секретарь Бердянского горсовета просит учителей и родителей «не поддаваться панике и не подыгрывать подлецам», пытающимся создать социальное напряжение.

История вопроса