Зверское убийство мальчика в Акимовской ОТГ: говорят, что ребенок мог стать свидетелем преступления (фото)

Орджоникидзевский районный суд Запорожья отправил в СИЗО двух рецидивистов, подозреваемых в убийстве 11-летнего Максима Самофалова. Ребенок, по словам местных жителей, часто был предоставлен сам себе. Его неоднократно видели в компании «асоциальных элементов».

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области и всеукраинские СМИ.

Подозреваемые в тяжком преступлении проведут в СИЗО 60 суток. Тем временем всеукраинские СМИ пишут: Максим однозначно знал своих убийц.



«Ми поки що не можемо стверджувати, що дитину викрали. Але Якимівка — це невеликий населений пункт, де всі один одного знають. Цей хлопчик однозначно знав своїх майбутніх убивць». — цитирует пресс-офицера Нацполиции Запорожской области Елену Лебединскую сайт «Факты».

Также Елена Лебединская говорит: в семье, где должен был воспитываться ребенок, ситуация была неблагоприятная: мальчик жил у бабушки, а потом его отправили в интернат



У Максима в сім’ї була не дуже сприятлива ситуація. Хлопчик більше жив у бабусі, а потім його відправили до інтернату у селі Терпіння. В інтернаті дитині, мабуть, не дуже подобалося, і тому вона часто звідти тікала та бродяжила. Як хлопчик виживав на вулиці? Просив поїсти у людей, іноді пропонував свої послуги як недорогу робочу силу: комусь у чомусь допомагав.

Пресс-офицер полиции сообщила: ребенок добровольно сел в авто подозреваемых.



Максим добровільно сів до них у машину. До речі, ми поки що перевіряємо інформацію про те, чи тримали хлопчика у підвалі силою. Цілком можливо, що він просто якийсь час жив там, переховуючись, щоб його не відправили знову до інтернату. Жив там за згодою підозрюваних. А потім міг себе погано повести і його почали бити.

Дом в селе Радивоновка Акимовского района принадлежит бабушке одного из задержанных. Была ли пенсионерка в доме на момент убийства, выясняют.

Также журналисты узнали имена подозреваемых



Попри те, що поліція поки не називає імен підозрюваних, нам вдалося дізнатися, що це Валерій К. і Геннадій В. на прізвисько Череп (на нижнем фото — авт.).

Последнего подозревают в убийствах и избиениях. Впрочем, доказать удалось лишь одно преступление, совершенное в 2009 году. Однако подсудимый отделался четырехлетним «условным» сроком.



Одна жінка поскаржилася Черепу, що її колишній співмешканець не повертає 13 тисяч гривень, які позичив на покупку авто. Тоді Геннадій обманом заманив чоловіка до будинку у сусідньому селі. (не исключено, что в тот самый дом в Радивоновке, где убили Максима — авт.). Там Череп побив свою жертву, нацьковував на нього свого стафордширського тер’єра і погрожував відрубати чоловікові ногу сокирою, якщо той не поверне борг. Щоб жертва мала час подумати, Череп замкнув свого бранця в підвалі. Викраденому чоловікові тоді пощастило. Він за допомогою скріпки відчинив замок і втік. Черепа затримали. Розпочався суд. Однак у в’язницю він так і не сів: дали чотири роки умовно.

«Если бы тогда его посадили, трагедии могло и не случиться», — уверены многие жители Акимовки.



«Всі знали про минулі діяння цієї тварини, але вона завжди уникала покарання! Це не людина, це маніяк! Скільки він завдав людям зла… А якби його спочатку покарали за його перший злочин і він отримав покарання, може, такого й не було б… Але, на жаль, маючи такі зв’язки та можливості, ця падаль далі творила зло. Він маніяк… Я підозрювала (та й багато хто), що до зникнення Максима причетний цей… навіть немає слів», — пишет в соцсетях местная жительница Алина Бесперстовая.

В соцсетях также мелькает предположения, что ребенок стал очевидцем преступления, а после проговорился о том, что видел. Мол, мальчика могли убить и из-за этого.



«Максима вкрали з метою вбити, щоб не закрили їхню лавочку. Він був свідком їхніх справ: наркотиків та крадіжок. Дитина проговорилася одному виродку, і той, своєю чергою, зателефонував цим виродкам, оскільки був пов’язаний трохи з ними. Він Валерія та Черепа про це попередив і особисто віддав їм дитину. Це — за словами сусідів, які боялися дати свідчення, щоби Генка і їх не вбив! Тварини, а не сусіди!»

Максим Самофалов был одним из четверых детей одной из жительниц Акимовки. Как говорят, местные жители, мама ребенка после развода стала жить с другим мужчиной. Который Максима невзлюбил и потребовал, чтобы он вместе с ними не жил.



…І хлопчик почав тинятися. 2020 року Максима затримували на вокзалі у Запоріжжі. Хлопчик сказав, що хотів поїхати на море, але спізнився на маршрутку. Щодо мами Максима тоді склали адміністративний протокол. У соціальних службах стверджують, що дитина мала змогу добре харчуватися — вдома холодильник завжди був забитий їжею. Але Максим вважав за краще просити їжу у сусідів.

Когда ребенок исчез, мама заявила в полицию только спустя трое суток. Возможно, пишут СМИ, это время и оказалось фатальным для Максима…

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