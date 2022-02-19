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В Запорожье на крупной взятке задержали главбуха кардиодиспансера

Автор:   /  19.02.2022

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В Запорожье на получении части взятки в 65 тысяч гривен задержали главного бухгалтера и по совместительству главу тендерного комитета кардиодиспансера. 

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

Следствие полагает, что подозреваемая требовала у бизнесмена откат в размере 5% от «стоимости» подписанного договора, что составляло 100 тысяч гривен. За эти деньги она гарантировала предпринимателю победу в тендере на проведение строительных работ в медицинском учреждении.

Главбуха задержали во время получения второго «транша» в размере 65 тысяч гривен.

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Сейчас задержанной готовятся объявить о подозрении. Возбуждено уголовное дело.

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