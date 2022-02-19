В Запорожье полиция и нацгвардия взяли под усиленную охрану Днепрогэс (фото)

Бойцы 9 полка оперативного назначения имени Героя Украины Богдана Завады Национальной гвардии Украины и сотрудники Нацполиции взяли под усиленную охрану Днепровскую ГЭС.

Об этом сообщают на сайте НГУ.

Кроме военнослужащих, в охране стратегического объекта задействована техника и служебные собаки. Службу по охране Днепрогэса будут нести круглосуточно.

«Основним завданням є недопущення проведення будь-яких провокаційних чи диверсійних дій, виявлення підозрілих предметів, а також несанкціонованого проникнення на територію ГЕС», — сообщает сайт Нацгвардии.

Чтобы ситуация оставалась контролируемой, правоохранители могут проверять транспорт и документы граждан.

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