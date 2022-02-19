Covid-19 в Запорожской области: 209 852 заболевших, 1298 за сутки, 15 умерли

На утро 18 февраля диагноз «коронавирус» поставлен 209 852 заболевшим (1298 за сутки, 695 — в Запорожье). 183 148 выздоровели (405 за сутки), 5798 умерли (15 за сутки, восьмеро — в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

За все время пандемии инфицированы 16 198 детей и 7073 медика. Вакцинированы 621 198 человек (2428 за сутки).

В Украине на 18 февраля — 4 703 323 заболевших (31 125 за сутки). 104 366 скончались (260 за сутки), 3 926 496 — выздоровели (30 487 за сутки). Вакцинированы 15 667 266 человек.

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