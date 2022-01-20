В Запорожье «окончательно» испытали вантовый мост: через пару дней — открытие (фото)

На днях в Запорожье проводили технические испытания вантового моста через реку Днепр. Открытие этой долгожданной «локации» запланировано на 22 января.

Об испытаниях на своей странице в соцсетях сообщает Служба автомобильных дорог в Запорожской области.

На верховій частині вантового мосту (споруда № 10 Автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя) відбулися технічні випробування.

Сообщается, что испытания проводили специалисты государственного предприятия «ГосдорНИИ» совместно с генеральным подрядчиком «Онур» и независимых технических наблюдателей украино-австрийской компании «АЙСИ КОНСУЛЕНТЕН» и руководства Службы автомобильных дорог в Запорожской области.

«Випробування навантаженням мосту проводилися у статиці та динаміці за допомогою великогабаритного транспорту. А саме — на споруду мосту виїжджають вантажівки, вагою 32 тонни кожна, які вишикуються у різні схеми. Після чого, за допомогою геодезичних приладів, а також механічних та динамічних прогономірів, виконуються відповідні заміри навантаження на конструкції мосту та прогонову будову в цілому».

Всего в испытаниях принимали участие 30 грузовиков. Мост на прочность проверяли на протяжении целого дня.

Кроме этого, стало известно, что вантовый мост откроют для проезда транспорта 22 января. В Патрульной полиции Запорожской области уже и карту движения оформили.

Заїзд на міст буде здійснюватися в трьох місцях: два заїзди з вулиці Запорізька Січ та один з кільця. Рух вантовим мостом буде організовано в односторонньому напрямку в бік Прибережної автомагістралі. Виїзд здійснюватиметься на вулицю Сергія Тюленіна та Прибережну автомагістраль. Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту. Попередньо зміна організації дорожнього руху відбудеться 22 січня.

Карту движения опубликовал в соцсетях и Запорожский активист Александр Ралик. И сопроводил ее подробным комментарием.

Синяя стрелка — движение из центра и с Научного Городка. Красная — с Бабурки. Бордовая — с Арочного моста Обратите внимание:

движение по мосту Преображенского осуществляется только из центра на Хортицу в 2 полосы

оба выезда на Хортицу с моста Преображенского будут односторонними в сторону Бабурки. Исключение — перед заездом на Научный городок