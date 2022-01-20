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В Запорожье «окончательно» испытали вантовый мост: через пару дней — открытие (фото)

Автор:   /  20.01.2022

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На днях в Запорожье проводили технические испытания вантового моста через реку Днепр. Открытие этой долгожданной «локации» запланировано на 22 января. 

Об испытаниях на своей странице в соцсетях сообщает Служба автомобильных дорог в Запорожской области.

На верховій частині вантового мосту (споруда № 10 Автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя) відбулися технічні випробування.

Сообщается, что испытания проводили специалисты государственного предприятия «ГосдорНИИ» совместно с генеральным подрядчиком «Онур» и независимых технических наблюдателей украино-австрийской компании «АЙСИ КОНСУЛЕНТЕН» и руководства Службы автомобильных дорог в Запорожской области.

«Випробування навантаженням мосту проводилися у статиці та динаміці за допомогою великогабаритного транспорту. А саме — на споруду мосту виїжджають вантажівки, вагою 32 тонни кожна, які вишикуються у різні схеми. Після чого, за допомогою геодезичних приладів, а також механічних та динамічних прогономірів, виконуються відповідні заміри навантаження на конструкції мосту та прогонову будову в цілому».

Всего в испытаниях принимали участие 30 грузовиков. Мост на прочность проверяли на протяжении целого дня.

Кроме этого, стало известно, что вантовый мост откроют для проезда транспорта 22 января. В Патрульной полиции Запорожской области уже и карту движения оформили.

Заїзд на міст буде здійснюватися в трьох місцях: два заїзди з вулиці Запорізька Січ та один з кільця. Рух вантовим мостом буде організовано в односторонньому напрямку в бік Прибережної автомагістралі. Виїзд здійснюватиметься на вулицю Сергія Тюленіна та Прибережну автомагістраль. Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту. Попередньо зміна організації дорожнього руху відбудеться 22 січня.

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Карту движения опубликовал в соцсетях и Запорожский активист Александр Ралик. И сопроводил ее подробным комментарием.

Синяя стрелка — движение из центра и с Научного Городка. Красная — с Бабурки. Бордовая — с Арочного моста

Обратите внимание:

  • движение по мосту Преображенского осуществляется только из центра на Хортицу в 2 полосы

 

  • оба выезда на Хортицу с моста Преображенского будут односторонними в сторону Бабурки. Исключение — перед заездом на Научный городок

 

  • выезд с Научного городка осуществляется только налево. Чтобы попасть в центр, нужно заезжать либо через эстакаду с кольца, либо через заезд напротив интерната

  • новый мост будет работать только в одну сторону: с Хортицы в центр

  • заезда на новый мост два: через светофор напротив интерната (со стороны Бабурки и со стороны арочного моста) и через эстакаду с кольца

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