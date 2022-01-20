Украинская сборная на «Запорожцах» едет на престижные мировые соревнования ретро-автомобилей (фото)

Украинская сборная примет участие в Rallye Monte-Carlo Classique — мировых соревнованиях ретро-автомобилей.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Туристический информационный центр.

Соревнования состоятся в Монако и Франции с 31 января по 2 февраля. Наш экипаж будет «кататься» на «Запорожце» ЗАЗ-968.

Всего на ралли примут участие четыре экипажа на «Запорожцах»: из Киева, Львова, Черновцов и Тернополя. Они будут ездить на ЗАЗ-965, ЗАЗ-965А, ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968.

Такой внушительный «десант» — это исключение организаторов, сделанное в честь 60-летия первого автомобиля произведенного на тогда еще автомобильном заводе «Коммунар» — ЗАЗ-965 (так называемый горбатый «Запорожец»).

У украинской сборной есть опытнейший и маститый наставник — Ари Ватанен. «Летающий финн» — четырехкратный победитель ралли «Париж-Дакар» в самом престижном классе «Автомобили» (1987, 1989, 1990, 1991). Он — единственный, кому удалось четыре раза побеждать на автомобиле в этом легендарном автомарафоне, когда тот проводился по территории Африки (в «классическом Дакаре»). Также Ари Ватанен был депутатом Европейского Парламента в 1999—2009 гг. С 2013 года занимает должность президента Союза автоспорта Эстонии.

Всего лицензию на участие в ралли получили 16 украинских спортсменов — среди них есть и женщины.

Напомним:

В июне-2021 экипажи «протестили» раритетные авто во время заезда длиной три тысячи километров. «Запорожцы» посетили 30 городов на территории Молдовы, Румынии и Украины.

Для справки:

Ралли Монте-Карло (Rallye Automobile Monte Carlo) — раллийная гонка, организуемая автомобильным клубом Монако (который также проводит Гран-при Монако Формулы-1). Этап проходит вдоль Лазурного берега в княжестве Монако и на юго-востоке Франции. С момента своего создания в 1911 г. князем Альбером I этот сложный этап считается полигоном для проверки улучшений и нововведений в автомобилестроении. Победа в этом ралли приносит автопроизводителю славу и почёт.