В Мелитополе тщетно пытались спасти пенсионерку из «мусорного дома» — женщина умерла (фото, видео)

19 января в Мелитополе пришлось проводить целую спасательную операцию, чтобы вызволить из мусорного плена 71-летнюю женщину, которой стало плохо. Увы, но разгрести завалы хлама коммунальщики не успели — пенсионерка умерла.

Как сообщают местные СМИ, жильцы частного дома №17 на улице Станиславского собирали и тащили к себе мусор целых 20 лет. Сначала этим «ремеслом» занималась мама нынешних жильцов, позже эстафету перехватили сын и дочь.

«Многие годы коммунальщики пытались по жалобам соседей вывезти хлам, но жилец никого не пускал на частную территорию. А 19 января сам пришел в исполком и заявил, что его сестра под завалами мусора умирает. Сначала сотрудники КП «Чистота» ковшом экскаватора вырыли хотя бы минимальный проход во двор. Только на это ушло немало времени и семь самосвалов, доверху груженые мусором», — пишет сайт «РИА-Мелитополь».

Когда коммунальщики расчистили небольшой «коридор», чтобы можно было попасть в дом, брат пострадавшей стал агрессивен.

Увы, когда коммунальщики расчистили хоть небольшой коридор от хлама, чтобы можно было войти в дом, выяснилось, что женщина уже была мертва. Зашли в дом и полицейские. Их пришлось вызвать сотрудникам КП «Чистота», так как к вечеру брат 71-летней женщины стал агрессивен. Он угрожал коммунальщикам расправой за то, что они «позарились на все его имущество» и якобы забирают хлам себе. Мужчина стал перед коммунальной техникой и не давал расчищать завалы.

На вопрос полицейских о психическом здоровье мужчины ответа не последовало — он лишь сказал, что служил в армии.

В конечном итоге, полиции таки удалось пробраться через завалы. В мусоре лежало бездыханное тело женщины. Проблемой оказалось извлечь труп из узкого прохода – женщина была тучной. При жизни весила 115 кг.

Брат умершей (его зовут Владимир) говорил, что его сестра три недели ничего не ела, ее тошнило.

Причины смерти жительницы «мусорного дома» устанавливает судебно-медицинская экспертиза. Всего «спасательная операция» заняла десять часов.

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