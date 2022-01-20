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В Запорожье две 12-летние девочки купили «химический» алкоголь — одна упилась до отравления

Автор:   /  20.01.2022

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В одном из киосков на улице Чаривной (Шевченковский район) две 12-летних девочки купили в киоске много алкоголя — на каждую приходилось по «Ром-коле», «Шейку» и поллитровая банка King`s Bridge.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Административная комиссия при исполнительном комитете Запорожского горсовета.

Результат таких возлияний (учитывая, что натуральных ингредиентов в указанных напитках — кот наплакал, все больше «химия») оказался плачевен: одна из девочек оказалась в больнице с отравлением средней тяжести.

А реалізував їх продавець, якій навіть не спитав їх вік. З кіоску по вул. Чарівній, в якому, з його слів, немає навіть документів на цей алкоголь, бо їх просто немає…

После того, как ребенок попал в больницу с интоксикацией, родители обратились в полицию.

По результатам рассмотрения дела комиссия оштрафовала продавца на 13 600 гривен.

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