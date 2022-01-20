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В Запорожье пассажир, не желавший платить за проезд, устроил дебош

Автор:   /  20.01.2022

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19 января на остановке «Улица Иванова» (Шевченковский район), около 17:50 в маршрутном такси №4 пьяный пассажир устроил форменный дебош: угрожал водителю ножом, а после метнул в окно бутылку.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Известно, что конфликт произошел из-за отказа данного мужчины платить за проезд. Сначала дебошир бросался на водителя с кулаками, после — угрожал ножом. А в финале «спектакля» бросил бутылку в «водительское» окно и скрылся.

В салоне, кроме водителя, находился всего один пассажир: он не пострадал.

Подозреваемого задержали и установили его личность — 31-летний местный житель.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.296 «Хулиганство». Подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы.

 

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