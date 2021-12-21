Проблемы на западе: трудности теперь не только на востоке

Когда слушаешь энергичные заявления представителей нынешних национальных элит отдельных восточноевропейских стран, невольно заражаешься их духом и начинаешь смотреть на карту Европы как на вечно перекраиваемое лоскутное одеяло. И действительно, перешивается оно с завидным постоянством, но если временные периоды перекройки не всегда выдерживаются, то участники этого эволюционного процесса и исторические закономерности пугают своим постоянством. Судя по всему, наш век исключением из правил не будет, а принцип кто смел, то и съел, уже завладел предприимчивыми умами. И вот мы уже слышим от обозревателя Gazeta Polska Codziennie Бартоша Бартчака о воссоздании былой мощи Речи Посполитой.

На фоне разногласий между США и Россией игра в активность началась представителями венгерской и польской руководящей элиты, которые, под видом защиты своих граждан, проживающих на территории Украины, от всяческих угроз, выражают готовность этих граждан защитить. А чтобы они уж совсем не нервничали, то заодно присоединить и территории, где последние проживают. Вот такой оригинальный способ сохранения стабильности в объединенной Европе, в которую так стремится Украина, придумали лидеры Польши и Венгрии. Последние, кстати, действуют настолько дерзко и открыто, что это уже серьезно беспокоит украинских граждан. Так, соцопрос фонда «Демократические инициативы» показал, что 41,4% украинцев считают действия Венгрии подготовкой к возможной оккупации и аннексии части украинской территории. Но оригинальностью здесь и не пахнет, а скорее они опять перечитывают учебники истории, причем листают одни и те же страницы.

Однако, как выяснилось, господин Зеленский историей тоже интересуется. Иначе чем объяснить тот факт, что на просторах интернета вдруг появились публикации об учениях ВСУ, посвященных не много ни мало, противодействию «Западным» (в лице Венгрии, Польши и Румынии). Так вот указанные «Западные» по сценарию учений намереваются поддержать сепаратистские настроения своих граждан в Закарпатье и Северной Буковине вплоть до отторжения этих территорий. Причем, для достижения полного правдоподобия необходимости спасения мирных граждан, готовы снабдить их оружием. Украинская сторона в долгу не осталась и планирует применить для предотвращения подобных «мирных» намерений своих соседей все средства вплоть до вооруженных сил. Как показывает практика, Зеленскому не нужны этнические меньшинства и он не собирается искать дипломатические пути решения спорных вопросов, а предпочитает доверить этот диалог своей армии.

Исходя из мнений, которые не только бытуют в польском и венгерском обществе, но и нередко всплывают в средствах массовой информации этих стран можно сделать вывод, что все уже решено: Украина, распадется на части и настанет время для вышеупомянутых стран «освободить» соседа от непосильной ноши и вернуть «свои исторические территории». Что это, как не разжигание межнациональной розни на фоне преступного политического авантюризма и стремления погреть руки за чужой счет, а точнее у пожара в соседней стране? И когда пожара то никакого нет, а очень, видимо, кому-то в Будапеште и Варшаве хочется чтобы был? Неужели членство в НАТО, а именно в этой, уважаемой в Европе и не только, организации состоят Венгрия, Польша и Румыния, стало причиной подобной легкомысленности или речь идет о безнаказанности? И ведь туда, кстати, Украина и стремится. А может быть зря? Может стоит о своих границах позаботиться, и ведь, кто бы мог подумать, – о границах западных. Зато всем теперь предельно ясно, куда стоит обратить внимание и где следует ожидать самых интересных в ближайшем будущем событий.