Смерть младенца в Запорожье: маму погибшей девочки отправили в СИЗО

29-летнюю маму погибшей четырехмесячной девочки, разыскали и отправили в СИЗО.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Орджоникидзевский районный суд Запорожья.

За наслідками судового розгляду клопотання слідчого задоволено в повному обсязі, а саме ухвалою слідчого судді до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20 березня 2022 р. включно без можливості внесення застави.

Следствие полагает, что младенец мог умереть от истощения. А соседи, в свою очередь, утверждают, что в злосчастной квартире, где проживала мама с дочкой, был наркопритон.

Обвиняемой грозит от двух до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

История вопроса

17 января полиции пришло сообщение от врачей о смерти четырехмесячной девочки — она скончалась во время проведения реанимационных мероприятий. Бригаду скорой помощи вызвал знакомый матери младенца — она оставила ребенка на мужчину, а сама ушла в неизвестном направлении. В квартире (улица Патриотическая, Вознесеновский район) полиция увидела страшнейшую антисанитарию, в которой довелось жить ребенку. Также младенец имел признаки ненадлежащего питания. В отношении ребенка не придерживались даже элементарных гигиенических норм. Известно, что в 2021 году мама умершей девочки привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.