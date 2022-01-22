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Смерть младенца в Запорожье: маму погибшей девочки отправили в СИЗО

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29-летнюю маму погибшей четырехмесячной девочки, разыскали и отправили в СИЗО. 

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Орджоникидзевский районный суд Запорожья.

За наслідками судового розгляду клопотання слідчого задоволено в повному обсязі, а саме ухвалою слідчого судді до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20 березня 2022 р. включно без можливості внесення застави.

Следствие полагает, что младенец мог умереть от истощения. А соседи, в свою очередь, утверждают, что в злосчастной квартире, где проживала мама с дочкой, был наркопритон.

Обвиняемой грозит от двух до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

История вопроса

 

17 января полиции пришло сообщение от врачей о смерти четырехмесячной девочки — она скончалась во время проведения реанимационных мероприятийБригаду скорой помощи вызвал знакомый матери младенца — она оставила ребенка на мужчину, а сама ушла в неизвестном направлении. В квартире (улица Патриотическая, Вознесеновский район) полиция увидела страшнейшую антисанитарию, в которой довелось жить ребенку. Также младенец имел признаки ненадлежащего питания. В отношении ребенка не придерживались даже элементарных гигиенических норм. Известно, что в 2021 году мама умершей девочки привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.

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